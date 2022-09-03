Представление Фестиваля «Спасская башня» на Красной площади завершилось колокольным звоном

Колокола зазвучали во время исполнения увертюры «1812 год» Сводным оркестром Фестиваля, куда вошли около 1,5 тысяч российских и зарубежных музыкантов.
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