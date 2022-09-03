Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Александрович
    зачем вся эта морока с газом, если есть электричество?Заявки на подключ...
  • Россиянин
    Мало. Надо 25 давать.В Краснодарском к...
  • Вадим Белецкий
    Вот и в Питере тоже, за один день так похолодало, что даже пришлось куртку осеннюю вдруг надеть, вместо обычной в это..."А народ где вооб...

Представление Фестиваля «Спасская башня» на Красной площади завершилось колокольным звоном

Представление Фестиваля «Спасская башня» на Красной площади завершилось колокольным звоном

Колокола зазвучали во время исполнения увертюры «1812 год» Сводным оркестром Фестиваля, куда вошли около 1,5 тысяч российских и зарубежных музыкантов.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх