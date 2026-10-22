© Кристина Соловьева/РИА НовостиПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, какие темы обсуждали глава РФ Владимир Путин и премьер Госсовета Китая Ли Цян в ходе прошедшей в Санкт-Петербурге встречи.
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