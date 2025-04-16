ФСБ задержала подрядчика по делу о хищении 33 млн рублей у РЖД

Сотрудники УФСБ России по Забайкальскому краю задержали руководителя подрядной организации, который обвиняется в хищении 33 млн рублей, которые госкорпорация «Российские железные дороги» (РЖД) выделила на модернизацию и реконструкцию Транссибирской и Байкало-Амурской магистралей (БАМ).
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