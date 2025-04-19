ВС России освободили Олешню на Курщине

Российские войска освободили Олешню в Курской области, заявили в Минобороны России. «Подразделениями группировки войск «Север» в ходе активных наступательных действий освобождён населённый пункт Олешня Курской области», — сказали там.
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