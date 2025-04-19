RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 513 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Кутуев
    Даже, если случится чудо и Зеленский объявит перемирие, то вряд ли его будут соблюдать упоротые бандеровцы в войсках!В Совфеде выразил...
  • Вадим Лебедев
    Проверка на вшивость, Киевской хунты - которая все эти годы вшей разводила?Путин: решение о ...
  • Олег Солосин
    Санду, Зеленский, Кая Каллас, Урсула фон дер Ляйен, Бербок, президент Аргентины, лидеры стран Прибалтики собственного...Санду обвинила Ро...

ВС России освободили Олешню на Курщине

ВС России освободили Олешню на Курщине

Российские войска освободили Олешню в Курской области, заявили в Минобороны России. «Подразделениями группировки войск «Север» в ходе активных наступательных действий освобождён населённый пункт Олешня Курской области», — сказали там.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх