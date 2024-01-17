Главные антиженские законы. Что будет, если их принять?

ONIX

Прочитал,это похоже на гарем,где бабы еще и дрались за мужиков. Вы тут о снохачестве заговорили,ко орые были на полном содержании рода,игнорируя тот факт,что пацанов забривали в рекруты на 25 лет,а попросту на всю жизнь.И бабы рассказывая истории, об ущемлении прав,забывают,что у мужиков их в принципе не было,коль в еще юном возрасте,он отправлялся на смерть.Вы хоть раз слышали,что об этом голосило фемло? За то фантазии ваши касаемо патриархата и избиений не имеют ничего общего с реальностью,потому как если семья была из крепостных,то попортить шкурку собственности помещика,наказывалось очень строго. У обычных же крестьян,жена могла обратиться в суд,за физические истязания и муж мог быть подвергнут штрафам.Поэтому хватит врать. По другим пунктам неприкрытой лжи,я могу точно так же доказать, что все эти гнусности, этоповестка фемла,которая переворачивает историю с ног на голову.