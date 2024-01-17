А давайте пофантазируем. Давайте представим, что вдруг взяли, и отменили алименты. Взяли, и запретили аборты.
Главные антиженские законы. Что будет, если их принять?
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Андрей ПандовРихтер
Если в башне поеб...нь - хоть еб..нь, хоть не еб..нь
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17 час.
ONIX
Прочитал,это похоже на гарем,где бабы еще и дрались за мужиков. Вы тут о снохачестве заговорили,ко орые были на полном содержании рода,игнорируя тот факт,что пацанов забривали в рекруты на 25 лет,а попросту на всю жизнь.И бабы рассказывая истории, об ущемлении прав,забывают,что у мужиков их в принципе не было,коль в еще юном возрасте,он отправлялся на смерть.Вы хоть раз слышали,что об этом голосило фемло? За то фантазии ваши касаемо патриархата и избиений не имеют ничего общего с реальностью,потому как если семья была из крепостных,то попортить шкурку собственности помещика,наказывалось очень строго. У обычных же крестьян,жена могла обратиться в суд,за физические истязания и муж мог быть подвергнут штрафам.Поэтому хватит врать. По другим пунктам неприкрытой лжи,я могу точно так же доказать, что все эти гнусности, этоповестка фемла,которая переворачивает историю с ног на голову.
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14 час.
М
ММ
"Поэтому хватит врать."- БЛЕСТЯЩЕ! Как жена-стерва мужу: сама придумала, сама на это обиделась, сама на него наорала! Вы ссылки то может приведете? "фантазии ваши"- насмешил, однако!! "Снохачество, а именно так называлась традиция такого крестьянского сожительства, историк В. И. Семевский называл «отвратительной чертой семейных нравов русского крестьянства». Ученые же, разбирая истоки этого дикого обычая, распространенного на Руси в XVIII—XIX веках, сходились на том, что это своеобразный пережиток группового брака, который, в свою очередь, был промежуточным этапом от беспорядочных половых связей к традиционному моногамному браку. Традиции групповых браков, когда половые партнеры в большой группе (семье, роде) были общими или же все вместе «принадлежали» старшему (главе, вождю) вплоть до начала XX века сохранялись у алеутов, чукчей, эвенков, а также у донских казаков. "
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13 час.
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