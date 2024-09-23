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Как Белгородская область справляется без мигрантов?

Как Белгородская область справляется без мигрантов?

В области много предприятий, а из-за обстрелов люди перемещаются или уезжают вглубь России. Корреспондентка Regnum cпросила губернатора области Вячеслава Гладкова, будут ли они приглашать мигрантов из-за нехватки рабочих рук.

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