В Дагестане задержали пособницу террориста-диверсанта

Shot: в Дагестане задержали 48-летнюю пособницу террориста-диверсанта Шаляпина В Дагестане представители силовых структур задержали 48-летнюю пособницу террориста-диверсанта Олега Шаляпина, который вместе с тремя другими членами банды в июле 2014 года учинил расправу над полковником МВД в отставке Айтемиром Салимгереевым.