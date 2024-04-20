В Дагестане задержали пособницу террориста-диверсанта

Shot: в Дагестане задержали 48-летнюю пособницу террориста-диверсанта Шаляпина В Дагестане представители силовых структур задержали 48-летнюю пособницу террориста-диверсанта Олега Шаляпина, который вместе с тремя другими членами банды в июле 2014 года учинил расправу над полковником МВД в отставке Айтемиром Салимгереевым.
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