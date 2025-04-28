Элиссан Шандалович и Константин Кузьмин скрепили партнерство двух регионов

Парламенты Карелии и Донецкой Народной Республики подписали соглашение о сотрудничестве. 27 апреля в Санкт-Петербурге во время заседания Совета законодателей России документ подписали председатель карельского парламента Элиссан Шандалович и спикер парламента ДНР Константин Кузьмин.
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