Элиссан Шандалович и Константин Кузьмин скрепили партнерство двух регионов

Парламенты Карелии и Донецкой Народной Республики подписали соглашение о сотрудничестве. 27 апреля в Санкт-Петербурге во время заседания Совета законодателей России документ подписали председатель карельского парламента Элиссан Шандалович и спикер парламента ДНР Константин Кузьмин.