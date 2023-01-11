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Министр энергетики Акчулаков: Астана получила от РФ устное подтверждение на транзит казахстанской нефти в Германию

Министр энергетики Акчулаков: Астана получила от РФ устное подтверждение на транзит казахстанской нефти в Германию

Россия поддержала транзит казахстанской нефти в Германию по трубопроводу «Дружба». Об этом журналистам рассказал Болат Акчулаков, министр энергетики Казахстана.

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