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Кравцов о квартире в Нью-Йорке: «В районе 5 тысяч долларов в месяц. Планирую переезжать поближе к Панаре и Шестере»

Форвард «Рейнджерс» Виталий Кравцов рассказал, за сколько снимает квартиру в Нью-Йорке. «Живу я где-то в 15 минутах от тренировочной базы, что, мне кажется, очень удобно.

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