Расчеты «Града» показали, как защищают Белгородскую область от ВСУ

Расчеты РСЗО «Град» показали, как удерживают штурмовые группы ВСУ подальше от Белгородской области. Артиллеристы группировки прикрытия госграницы получают данные от операторов разведывательных беспилотников и накрывают врагов еще на марше, не позволяя закрепляться и организовывать огневые позиции.