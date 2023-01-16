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Экс-депутат Рады Кива: Зеленский готовит ликвидацию главкома ВСУ Залужного, ее планируют выдать за российскую операцию

Экс-депутат Рады Кива: Зеленский готовит ликвидацию главкома ВСУ Залужного, ее планируют выдать за российскую операцию

Президент Владимир Зеленский в настоящий момент готовит ликвидацию главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного, ее планируют выдать за российскую операцию.

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