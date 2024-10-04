Как подсчитывался ущерб от оккупации Вот такие картины были повсеместными в районах, находившихся в оккупации.
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Как подсчитывался ущерб от оккупации Вот такие картины были повсеместными в районах, находившихся в оккупации.
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