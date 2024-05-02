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Хакими о 0:1 в Дортмунде: «Результат расстроил «ПСЖ», но дома все будет по-другому» 

«Результат нас расстроил. Мы не воспользовались своими шансами, особенно во втором тайме. Знали, что будет делать «Боруссия» – в первую очередь передачи за спины защитников.

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