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Konami объявила о создании новой студии под названием Silent Production Team Не так давно ...

Konami объявила о создании новой студии под названием Silent Production Team Не так давно ...

Konami объявила о создании новой студии под названием Silent Production TeamНе так давно компания Konami объявила о возвращении франшизы Silent Hill, причем сразу несколько проектов находятся в стадии разработки, хотя все они создаются сторонними студиями.

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