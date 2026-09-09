Burning Man: 10 тыс. $ за информацию об убийстве русского отдыхающего

В этом году на фестивале Burning Man в Неваде погибли трое мужчин. Год назад там же при загадочных обстоятельствах убили русского Вадима Круглова.
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