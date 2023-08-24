«Российское государство должно проявить прагматичный подход» Пока специалисты под Тверью изучают место крушения бизнес-джета, принадлежащего главе ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожина, ситуацию продолжают обсуждать эксперты.
Коротченко рассказал, как отслеживали местоположение Евгения Пригожина
Комментарии
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Владимир Карпов
Вагнеру быть !!!
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12 час.
Александр
Геополитик диванный-продажный холуй бункерного режима.Вот как хмырь сходу перевел стрелки о устранении Пригожина на Западные!))))..спец службы и Хохлостан.,лихой парниша-стрелочник. А не кажется ли вам-ПАН КоротченкО.,что НЕ Западные,ни тем более спец службы Хохлостана к этому НЕ причастны.,а Вот Серьезные терки Пригожина с Тывинским Шаманом-СТРОИТЕЛЕМ-Шойгу и его Замшело-Туповатой шестеркой-Герасимовым. Если же рассматривать версии КоротченкО.,то получается,что Западные Штирлицы и Мюллеры Госдепа Успешно! Работают в РФ. Кто же следующий....
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12 час.
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