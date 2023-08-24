Коротченко рассказал, как отслеживали местоположение Евгения Пригожина

Александр

Геополитик диванный-продажный холуй бункерного режима.Вот как хмырь сходу перевел стрелки о устранении Пригожина на Западные!))))..спец службы и Хохлостан.,лихой парниша-стрелочник. А не кажется ли вам-ПАН КоротченкО.,что НЕ Западные,ни тем более спец службы Хохлостана к этому НЕ причастны.,а Вот Серьезные терки Пригожина с Тывинским Шаманом-СТРОИТЕЛЕМ-Шойгу и его Замшело-Туповатой шестеркой-Герасимовым. Если же рассматривать версии КоротченкО.,то получается,что Западные Штирлицы и Мюллеры Госдепа Успешно! Работают в РФ. Кто же следующий....