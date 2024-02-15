Пожарные не допустили перехода огня на здание «Известия холл» в Москве

Спасателям удалось пресечь переход возгорания на здание «Известия холл» в центре Москвы. Как заявили ТАСС в оперативных службах, благодаря работе пожарных огонь охватил лишь отдельные строения на внутридворовой территории.
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