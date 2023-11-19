Союзники объявили блокаду Украины: Окно в Европу с треском захлопнулось

Поляки намерены нарастить масштаб приграничной блокады для украинских перевозчиков и приглашают присоединиться к ним словаков и венгров Александр ГРИШИН Польско-украинская дружба так развилась, что готова перейти через границы своих государств и дополниться словацко-украинской и даже венгерско-украинской.