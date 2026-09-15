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15 сентября 1779 года было открыто Орловское духовное училище

15 сентября 1779 года было открыто Орловское духовное училище

Во второй половине XVIII века в Орловском крае основными педагогическими центрами продолжали оставаться монастыри.

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