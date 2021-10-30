Страна и люди

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Зеленский едет в Лондон за войной с Россией

Зеленский едет в Лондон за войной с Россией

Владимир Скачко После того, как премьер-министр Великобритании Борис Джонсон по своей инициативе на днях поговорил с президентом России Владимиром Путиным, о визите в Лондон президента Украины Владимира Зеленского «в конце октября» как-то замолчали, выведя его за скобки актуальной повестки дня Визит этот еще 15 октября нынешнего года анонсировал посол Украины в Великобритании, экс-глава МИД Украины Вадим Пристайко, известный «ястреб войны» в украинском, с позволения сказать, истеблишменте.

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