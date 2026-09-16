Розовый костюм вместо белого платья и 67 лет вместе: как Пахмутова и Добронравов создавали главные песни страны

Они подарили стране не просто десятки шлягеров — «Нежность», «Надежда», «Беловежская пуща» и «Птица счастья» стали музыкальным кодом нескольких поколений.
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