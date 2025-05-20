Осколки кривого зеркала: как в Севастополе отстаивают чуждые для страны ценности

Казалось бы, инцидент исчерпан, страсти улеглись, но для отдельных персон всё только начинается. Так всегда бывает, когда всходы попадают в заранее подготовленную почву и тогда всё в рост… Не стоило бы возвращаться к этой теме, но слишком велика вероятность того, что на ней снова начнут спекулировать.