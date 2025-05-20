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Новости: Севастополь, Крым, Россия

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Осколки кривого зеркала: как в Севастополе отстаивают чуждые для страны ценности

Осколки кривого зеркала: как в Севастополе отстаивают чуждые для страны ценности

Казалось бы, инцидент исчерпан, страсти улеглись, но для отдельных персон всё только начинается. Так всегда бывает, когда всходы попадают в заранее подготовленную почву и тогда всё в рост… Не стоило бы возвращаться к этой теме, но слишком велика вероятность того, что на ней снова начнут спекулировать.

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Комментарии
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Вячеслав Кудрявцев
дорогие севастопольцы!
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13 час.
ВК
Вячеслав Кудрявцев
вы этих сучек  выпиздить на хохляндию не можете?дайте им пинка под сраку хохляндия недалеко с одного пинка долетят!
Ответить
13 час.
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