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Царьград

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Пентагон показал видео НЛО, разогнавшегося до 804 км/ч на Ближнем Востоке

Пентагон показал видео НЛО, разогнавшегося до 804 км/ч на Ближнем Востоке

Пентагон представил видео, на котором в 2024 году на Ближнем Востоке зафиксирован неопознанный объект в виде белого шарообразного тела, движущегося со скоростью 804 км/ч.

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