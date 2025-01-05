Коллекция украшений австрийской марки FREYWILLE напоминает большой художественный музей, в котором есть египетский зал, греко-римское искусство и «полотна» Клода Моне, Винсента Ван Гога, Альфонса Мухи, Густава Климта и других прославленных художников.
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