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Сообщения о гибели мирных жителей под Купянском вызвали новый резонанс

Сообщения о гибели мирных жителей под Купянском вызвали новый резонанс

В Харьковской области разгорелся новый скандал вокруг событий в районе Купянска. По сообщениям Telegram-канала SHOT, в посёлке Ковшаровка могли погибнуть пожилые жители, оказавшиеся в зоне боевых действий после попытки украинских подразделений активизироваться в районе населённого пункта.

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