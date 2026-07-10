Сообщения о гибели мирных жителей под Купянском вызвали новый резонанс

В Харьковской области разгорелся новый скандал вокруг событий в районе Купянска. По сообщениям Telegram-канала SHOT, в посёлке Ковшаровка могли погибнуть пожилые жители, оказавшиеся в зоне боевых действий после попытки украинских подразделений активизироваться в районе населённого пункта.