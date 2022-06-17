Безопасность по всем направлениям.

Светит солнце, слышен детский смех, шумят деревья - это пришло лето. Но вместе с этим увеличилось и количество опасностей, в том числе и для детей.
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