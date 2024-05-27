Дело челябинского маньяка об убийстве и плене на 14 лет ушло в суд

В Челябинске закончилось расследование уголовного дела в отношении челябинцы, прозванного Смолинским маньяком, потому что именно в челябинском посёлке Смолино находится дом, где мужчина 14 лет насильно держал женщину, а ещё одну пленницу убил и расчленил.
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