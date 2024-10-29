«АиФ»: в Киеве со дня на день ждут массовую гибель солдат ВСУ

Депутат Рады Марьяна Безуглая в своем Telegram-канале накануне сообщила, что главком ВСУ Александр Сырский подписал закон о переводе 20% служащих медиков из тыла в пехотные соединения на линию соприкосновения, передает «АиФ».
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