Джонсон: За время президентства Байдена в США могли попасть 15 млн нелегалов

Спикер палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов Америки Майк Джонсон заявил, что за время пребывания на посту президента страны Джо Байдена в государство могли проникнуть 15 миллионов нелегальных мигрантов.
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