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Из-за отказа Юрия Никулина: как Евгений Леонов стал «талисманом» Георгия Данелии и сыграл в его лучших фильмах

Из-за отказа Юрия Никулина: как Евгений Леонов стал «талисманом» Георгия Данелии и сыграл в его лучших фильмах

Режиссер Георгий Данелия долгие годы считал Евгения Леонова своим главным творческим талисманом, снимая его практически в каждой картине.

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