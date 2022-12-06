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Налоговые доходы регионов упали впервые после пандемии

Налоговые доходы регионов упали впервые после пандемии

Как пишут «Известия», ссылаясь на исследование аналитической службы аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza на основании данных ФНС, доходы регионов от налогов в октябре нынешнего года составили 1,33 трлн рублей, а в 2021-м - 1,43 трлн рублей.

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