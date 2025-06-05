Политика как он...
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Политика как она есть

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Ограничения на прием и выпуск самолетов ввели в аэропорту Калуги

Ограничения на прием и выпуск самолетов ввели в аэропорту Калуги

Ограничения на прием и выпуск самолетов введены в калужском аэропорту для обеспечения безопасности. Об этом сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта Артем Кореняко в Telegram-канале.

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