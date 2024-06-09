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Джимми Батлер: «22-й номер смотрится здорово в фиолетовом и золотом»

Джимми Батлер: «22-й номер смотрится здорово в фиолетовом и золотом»

Джимми Батлер посетил матч «Лос-Анджелес Спаркс» в женской НБА. Форвард «Хит» дал короткое интервью. Батлер ответил на вопросы о межсезонье и новичке «Спаркс» форварде Кэмерон Бринк.

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