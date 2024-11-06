Академия ФСБ устроит киберолимпиаду в главном вузе Кургана

Курганский государственный университет совместно с Академией ФСБ проводит олимпиаду. Это мероприятие направлено на выявление и поддержку одаренных детей, а также популяризацию научных знаний в области информационной безопасности.
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