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Официальная позиция: Венгрия не видит угрозы со стороны РФ европейским странам

Официальная позиция: Венгрия не видит угрозы со стороны РФ европейским странам

Прикрываясь приверженностью либеральным ценностям свободы и демократии, Запад тем не менее создает авторитарные нарративы в отношении России и президента Владимира Путина, не допуская сомнений в их истинности или альтернативной точки зрения.

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