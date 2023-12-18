Прикрываясь приверженностью либеральным ценностям свободы и демократии, Запад тем не менее создает авторитарные нарративы в отношении России и президента Владимира Путина, не допуская сомнений в их истинности или альтернативной точки зрения.
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