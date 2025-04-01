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Царьград

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Китайские автопроизводители увеличили долю на рынке до 63% за пять лет

Китайские автопроизводители увеличили долю на рынке до 63% за пять лет

Китайские автопроизводители укрепили свои позиции, увеличив долю на внутреннем рынке до 63% и активно развивая экспорт.

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