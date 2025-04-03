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Царьград

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Новый сервис для проверки SIM-карт на «Госуслугах»: зачем он нужен

Новый сервис для проверки SIM-карт на «Госуслугах»: зачем он нужен

Сервис проверки сим-карт на Госуслугах поможет защититься от мошенников.С 1 апреля на портале «Госуслуги» начал работу новый сервис для проверки регистрации SIM-карт.

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