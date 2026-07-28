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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сорокин о прошлом сезоне: «Один-два сэйва могли вывести «Айлендерс» в плей-офф. От вратаря ждут спасений – в первой части сезона мне это удавалось, а потом перестало»

Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин поделился мнением о прошлом сезоне. Клуб из Лонг-Айленда не попал в Кубок Стэнли, отстав на 7 очков от зоны плей-офф.

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