Белгородка не заполнила электронный ПЦР-тест и получила штраф

Летом 2021 года белгородка вернулась из другой страны и приехала в Белгородскую область домой. Согласно действующим санитарным нормам, женщина должна была пройти ПЦР-тест и внести результаты на едином портале государственных и муниципальных услуг.
Летом 2021 года белгородка вернулась из другой страны и приехала в Белгородскую область домой. Согласно действующим санитарным нормам, женщина должна была пройти ПЦР-тест и внести результаты на едином портале государственных и муниципальных услуг.
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