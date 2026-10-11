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"Указаны не те адреса": московские таксисты пожаловались на массовые сбои

"Указаны не те адреса": московские таксисты пожаловались на массовые сбои

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Масштабные сбои в работе сервисов "Яндекса" продолжаются в Москве. Жители столицы не могут с первого раза вызвать такси, а водителям приходят заказы не на те адреса.

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