"Указаны не те адреса": московские таксисты пожаловались на массовые сбои

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Масштабные сбои в работе сервисов "Яндекса" продолжаются в Москве. Жители столицы не могут с первого раза вызвать такси, а водителям приходят заказы не на те адреса.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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