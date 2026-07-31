Под ударами морской порт и НПЗ Одессы, а также логистика ВСУ в Павлограде В результате очередного удара в днепропетровском Павлограде вспыхнул крупный пожар.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Под ударами морской порт и НПЗ Одессы, а также логистика ВСУ в Павлограде В результате очередного удара в днепропетровском Павлограде вспыхнул крупный пожар.
Свежие комментарии