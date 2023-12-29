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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мбаппе сказал, что благотворительный фонд для него важнее победы на ЧМ: «Он меняет гораздо больше вещей. Моя самая большая гордость»

Мбаппе сказал, что благотворительный фонд для него важнее победы на ЧМ: «Он меняет гораздо больше вещей. Моя самая большая гордость»

Нападающий «ПСЖ», выигравший чемпионат мира со сборной Франции в 2018 году, создал фонд Inspired by KM в январе 2020-го.

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