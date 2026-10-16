The Atlantic: “Defense Secretary Pete Hegseth has enjoyed President Trump’s full support for any number of Trumpian initiatives: staging macho, campy shows of military bravado; trashing political opponents and the press, often by name; dissing European allies; posting videos of air strikes on suspected drug boats off the coast of Latin America.
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