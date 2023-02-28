Министр финансов США поддержала новую программу помощи Украине от МВФ

Международному валютному фонду (МВФ) следует принять новую программу помощи Украине. Об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен во время визита в Киев, где она встретилась с руководителем финансового ведомства Украины Сергеем Марченко.
Международному валютному фонду (МВФ) следует принять новую программу помощи Украине. Об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен во время визита в Киев, где она встретилась с руководителем финансового ведомства Украины Сергеем Марченко.
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