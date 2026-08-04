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13.00 давали в лайве на спасение «Локомотива» в матче с ЦСКА. «Локо» отыгрался на 93-й минуте, но проиграл по пенальти

«Локомотив» проиграл ЦСКА (1:1, 4:5 – пенальти) в рамках 1-го тура группового этапа Фонбет Кубка России.

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