«Росатом» поставит Индонезии два плавучих атомных энергоблока общей мощностью 200 МВт «Росатом» договорился о поставках электроэнергии от плавучих атомных энергоблоков для региона Северное Малуку на востоке Индонезии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым