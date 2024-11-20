Ученые построили роевой интеллект на принципах архитектуры нервной системы человека

За последние два десятилетия, как отметили ученые Брюссельского свободного университета (Бельгия), исследования в области роевого интеллекта показали возможности управления большим числом автономных роботов без какого-то центрального координирующего робота.
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