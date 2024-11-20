Поболтаем
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Поболтаем

52 197 подписчиков

Свежие комментарии

  • Акимова Татьяна
    Гросси-американский шпион, которому доверять нельзя!!!Глава МАГАТЭ приз...
  • Акимова Татьяна
    На кой черт нужен этот шпион Гросси?Глава МАГАТЭ выра...
  • Акимова Татьяна
    В Питере тоже надо делать.И у больниц тоже, а то везде парковки платные при Беглове.В Москве хотят ув...

Ученые построили роевой интеллект на принципах архитектуры нервной системы человека

Ученые построили роевой интеллект на принципах архитектуры нервной системы человека

За последние два десятилетия, как отметили ученые Брюссельского свободного университета (Бельгия), исследования в области роевого интеллекта показали возможности управления большим числом автономных роботов без какого-то центрального координирующего робота.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх