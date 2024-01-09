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Финляндия продолжила транзит ядерного топлива из России

Финляндия продолжила транзит ядерного топлива из России

Финляндия продолжает осуществлять транзит российского ядерного топлива. В этом заверил представитель пресс-службы Управления радиационной и ядерной безопасности Финляндии (STUK) Ристо Исакссон, сообщает ТАСС.

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