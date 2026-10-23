Почему на Земле начинались ледниковые периоды, выяснили ученые Университета Сент-Эндрюса. Новое исследование показало, что рост ледников в Арктике охлаждает воды, которые, достигая Антарктиды, вытягивают углекислый газ из атмосферы, замораживая планету.