Почему на Земле начинались ледниковые периоды, выяснили ученые Университета Сент-Эндрюса. Новое исследование показало, что рост ледников в Арктике охлаждает воды, которые, достигая Антарктиды, вытягивают углекислый газ из атмосферы, замораживая планету.
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